Глава МИД Ирана отменил поездку в Австрию из-за флага Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отказался от визита в Вену из-за вывешенного на здании МИД Австрии флага Израиля. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.at со ссылкой на МИД Австрии.
По данным министерства, Зариф планировал приехать в Вену в субботу, 15 мая, для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.
«Мы сожалеем и принимаем это к сведению», — заявили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
Накануне МИД Австрии опубликовал в Twitter фотографию, на которой изображено здание министерства с израильским флагом. Фотография сопровождалась твитом, в котором говорилось о солидарности с Израилем.
«Мы солидарны с нашими израильскими партнерами. Поэтому сегодня мы подняли флаг на здании МИДа в Вене. Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — говорится в сообщении.
В ответ заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил недовольство позицией Вены и заявил о поддержке Палестины.
«Шокирует и болезненно видеть флаг оккупационного режима, который за несколько дней жестоко убил десятки ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе много детей, над правительственными офисами в Вене. Мы стоим с Палестиной», — написал он.
Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая, после решения суда Израиля о выселении нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого среди арабского населения вспыхнули протесты. Тогда же начались ракетные обстрелы движения ХАМАС с территории сектора Газа по Израилю.
В ответ Израиль приступил к военной операции «Защитник стен», в ходе которой начались бомбардировки сектора Газа.
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