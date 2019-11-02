В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус

В с.Должок Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства опрокидывания рейсового автобуса, в результате которого травмировано ориентировочно 8 человек, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Фейсбук.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района. Рейсовый автобус, который двигался по маршруту „Залесье-1 — Каменец-Подольский“, съехал в кювет и перевернулся», — сказано в сообщении.

Так, в результате опрокидывания транспортного средства 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, пострадавших доставили в больницу.

По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершению расследования.