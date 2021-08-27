Китайские власти признали сверхурочную работу незаконной

Верховный народный суд Китая заявил, что сверхурочная работа для тех кто, что работает с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, является незаконной, что имеет целью противоречивую политику, распространенную среди многих китайских технологических компаний. Об этом сообщает Reuters.
Верховный суд Китая и Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения страны в четверг опубликовали руководящие принципы и примеры того, что считается сверхурочной работой, заявив, что они сосредоточили внимание на этом вопросе, поскольку в последнее время он привлек к себе всеобщее внимание.
В прошлом месяце владелец TikTok ByteDance заявил, что официально прекратит работу в сверхурочное время в выходные дни с 1 августа, через две недели после того, как его конкурент, который выпускает короткие видео, Kuaishou объявил об аналогичном решении.
Критика сверхурочной работы судом и министерством также происходит на фоне широкомасштабного давления Пекина на технологических гигантов страны, которое нацелено на различные вопросы, от монополистического поведения до прав потребителей.
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