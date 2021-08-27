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Минфин утвердило форму одноразовой декларации

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Минфин утвердило форму одноразовой декларации

Приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении формы одноразовой (специальной) добровольной декларации и порядке ее подачи» зарегистрирован в Минюсте. Документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Приказ размещен на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, с 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование гражданами активов (размещенных на территории Украины и/или за ее пределами), которые принадлежат им на правах собственности и по которым, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

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Декларирование будет происходить путем представления одноразовой (специальной) добровольной декларации в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета в разделе «одноразовая (специальная) добровольная декларация».

Напомним, Верховная рада приняла два закона (проекты 1539-9 и 1542-9), которые вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности.

Согласно законам, украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

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С задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;
9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;
2,5% с номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Минфин, декларации
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