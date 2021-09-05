В Кремле назвали «непосредственной угрозой» стремление Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.

«Первое, Зеленский говорит: „Мы хотим, мы стремимся в НАТО“. Американцы говорят: „Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать“. Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Также по его мнению, результаты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, если исходить из тех моментов, которые «очевидно Москве не нравятся», являются продолжением создания проекта превращения Украины в анти-Россию.