Украинская легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь вместе сфотографировались. Это произошло после того, как ранее совместное фото двух спортсменок обернулось скандалом в Украине. Новую фотографию опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон, занявшая на соревнованиях в Швейцарии шестое место.

На фото россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.

7 августа Магучих на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а россиянка Ласицкене - золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что вызвало нападки со стороны части пользователей соцсетей, а также критику ряда официальных лиц. Легкоатлетку, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, вызвали в Минобороны «для проведения беседы».