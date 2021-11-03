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В Беларуси оценили упущенную выгоду гражданской авиации из-за санкций

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В Беларуси оценили упущенную выгоду гражданской авиации из-за санкций

Глава департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский оценивает упущенную выгоду гражданской авиации от западных санкций примерно на уровне $10 млн в месяц.

«Упущенная выгода состоит из некоторых элементов. Это связано и с облетом, и с потерей рынка, — сказал Сикорский журналистам в среду, уточнив, что упущенная выгода составляет «около $10 млн в месяц».

Также, продолжил глава департамента, «есть вопрос потерь от санкций, связанный с деятельностью аэропорта и с «Белаэронавигацией». «Там также можно монетизировать, упал трафик», — пояснил Сикорский.

В частности, по его словам, в общей доле потерь четверть приходится на «Белаэронавигацию». «Это 25%, которые у нас составляли европейские компании», — уточнил глава ведомства. «Но за счет увеличения числа полетов с восточного, южного векторов мы способны на определенном высоком уровне поддерживать доходность «Белаэронавигации», — добавил Сикорский. Также он добавил, что национальному аэропорту удалось минимизировать потери «за счет переориентации потоков и привлечения компаний в национальный аэропорт».

Сикорский сообщил, что Беларусь намерена подать судебные иски в связи с экономическими потерями от западных санкций против ее авиаотрасли.

«Прямых санкций в отношении „Белавиа“ и Национального аэропорта Минска в настоящее время нет. Вместе с тем убытки, которые связанны с необходимостью облета (территории отдельных стран — Ред.), а также упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монитизируется. В соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы», — сказал он.

По его словам, существует запрет европейского агентства по безопасности на прием белорусских воздушных судов в Европе, а это противоречит Чикагской конвенции. «Нашим перевозчикам по национальному признаку запрещено обслуживание в европейских аэропортах, а европейским компаниям рекомендовано облетать территорию Беларуси и не использовать ее воздушное пространство», — добавил Сикорский.

Также, по словам Сикорского, запрет на лизинг американских самолетов для белорусской авиакомпании «Белавиа» может привести к тому, что Беларусь перейдет на использование российских самолетов.

«Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются», — отметил он.

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Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.

Беларусь, санкции, гражданская авиация
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