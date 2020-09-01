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России грозят новые санкции США из-за Беларуси

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России грозят новые санкции США из-за Беларуси

Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в том случае, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в стране. Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепа США.

Собеседник агентства подчеркнул, что о возможном наказании для России за вмешательство в ситуацию в Беларуси главу МИД Сергея Лаврова на переговорах в Москве предупредил замгоссекретаря Стивен Биган. Он, по словам чиновника, дал российской стороне понять, «что если русские открыто вмешаются с применением силы в ситуацию в Беларуси, это отразится на российско-американских отношениях».

Однако, по словам чиновника Госдепа, сейчас ведомство непосредственно работает над подготовкой санкций только в отношении граждан Беларуси, которые были причастны к фальсификации результатов выборов в стране 9 августа. Санкции могут быть введены в отношении семи белорусов. «Это делается не только для того, чтобы назвать этих людей и пристыдить их, но и чтобы показать, что те, кто фальсифицируют выборы и применяют насилие в отношении мирных демонстрантов... понесут определенную ответственность», — сказал чиновник.

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На публикацию Reuters отреагировал замглавы МИДа РФ Сергей Рябков. Как передает «Интерфакс», он заявил, что Москва и Минск способны сами разобраться в своих отношениях и Вашингтону самому следует отказаться от попыток вмешательства в ситуацию в Беларуси.

Россия, США, Беларусь, санкции
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