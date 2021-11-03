НАБУ пришло с обыском к министру, который накануне подал в отставку

Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводят обыски у министра экономики первого вице-премьер-министра Алексея Любченко, который 2 ноября подал в отставку.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Обыски могут быть связаны с налоговой схемой и уклонением от уплаты налогов.

Также обыски проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.