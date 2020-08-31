Страны Балтии введут санкции против Лукашенко и его соратников

Уже в понедельник, 31 августа, власти Литвы, Латвии и Эстонии объявят о введении санкций против белорусских чиновников, которых считают причастными к фальсификации выборов президента Беларуси. Об этом заявил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам Науседы, в черный список лиц, которым будет закрыт въезд на территорию трех балтийских государств, попадут около 30 человек, в том числе занимающий ныне пост президента Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Reuters. Он также отметил, что список из 30 персон нон грата станет только первым шагом и в дальнейшем может быть расширен.

27 августа правительство Эстонии приняло решение о закрытии границ страны для лиц, причастных к фальсификации результатов выборов, применению насилия к протестующим и нарушению прав человека. Однако список персон нон грата тогда объявлен не был. При этом кабмин Эстонии указывал, что санкции в отношении Беларуси вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

На пресс-конференции 31 августа Науседа также отметил, что ответные санкции, которыми ранее пригрозил Литве Лукашенко, ударят по экономике самой Беларуси. Он пошутил, что в случае принятия таких решений на международном рынке появится новый вид продукции — «золотые удобрения из Беларуси», передает Delfi.

28 августа Лукашенко заявил, что «поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков» из портов Литвы на другие страны. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — пообещал он.