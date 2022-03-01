Польша готова разрешить полякам службу в украинском Интернациональном легионе

Депутаты польского Сейма в среду могут принять закон, упрощающий гражданам Польши вступление в создаваемый в Украине Интернациональный легион территориальной обороны. Об этом во вторник сообщает газета Gazeta Wyborcza.

Законопроект упрощающий такую возможность, по сведениям издания, намерены поставить на голосование депутаты Польской крестьянской партии (PSL). «Как фракция этой партии этот законопроект внесем мы, но думаю, что его поддержат как оппозиция, так и фракция правящей партии», — сообщил газете заместитель спикера Сейма Петр Згоржельский.

Действующий в настоящее время в Польше закон разрешает гражданам страны служить в армиях иностранных государств только после разрешения от Министерства внутренних дел и рекомендации Министерства национальной обороны.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Из иностранцев будет формироваться отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины.