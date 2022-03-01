Россияне теперь не увидят новые голливудские фильмы

Компания Sony заявила, что приостанавливает выход своих фильмов, в том числе картины «Морбиус», в прокат в России, сообщает издание Deadline.

«С учетом продолжающихся военных действий в Украине и, как следствие, неопределенности и гуманитарного кризиса в этом регионе, мы приостановим запланированные выходы наших фильмов в прокат в России, в том числе предстоящий выход «Морбиуса», — приводит издание слова представителя компании.

Ранее компания Walt Disney заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Компания Warner Bros. Также приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России на фоне войны в Украине.