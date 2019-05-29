Во Львовской области произошел обвал на шахте, двое погибших

В ночь на среду на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка. Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м.

«Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются», — сообщил Волынец.

Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке — 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что обвал произошел около 6 утра.

«На 6:30 уже обнаружено тело одного из мужчин (мужчина местный житель 1997 года рождения), второго мужчину 1971 года рождения пока не обнаружили под завалами, работают службы. На 8:50 поступила информация, что и второй мужчина погиб», — пишет он.