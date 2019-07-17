Украинцы стали чаще использовать безналичные расчеты

В Украине количество наличных денег в обращении уменьшилось на 6,4 миллиарда гривень, или на 1,6%, если сравнить с началом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.
«В наличном обращении страны по состоянию на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в частности банкнот — 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) и монет — 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.)», — говорится в сообщении.
При этом больше всего по количеству в наличном обращении находится, как и прежде, банкнот номиналом 200 гривень (23%) и разменных монет номиналом 10 копеек (29%).
Уменьшение количества наличных денег в обращении в НБУ объяснили стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов.
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