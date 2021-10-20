Войти
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
официально
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
соседи
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

деньги
RSS

Объем наличной гривны с начала года вырос на 34 млрд

181
Объем наличной гривны с начала года вырос на 34 млрд

По состоянию на 1 октября 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на 592,2 млрд грн. Это на 33,7 млрд грн, или на 6% больше, чем на начало этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в обращении находилось 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн, а также 13,9 млрд монет (без памятных и инвестиционных) — на 4,4 млрд грн.

На одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет (по состоянию на 1 января 2021 года — 72 и 149 шт. соответственно). Традиционно сохраняют лидерство среди банкнот — 200 гривен, а среди монет — 10 копеек (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (78,4 млн шт. или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 гривен (75,3 млн шт. или 0,5% от общего количества монет в обращении).

В обращении еще остается 447,4 млн «золотистых» одногривневых монет, но постепенно НБУ выводит их из обращения.

Читайте также: Кличко заговорил о «красной» зоне в Киеве

Напомним, за 2020 год наличные в обращении выросли на треть (на 31,4%) или на 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

НБУ, наличные
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 октября 2021
Вторник, 19 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016