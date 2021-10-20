Объем наличной гривны с начала года вырос на 34 млрд

По состоянию на 1 октября 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на 592,2 млрд грн. Это на 33,7 млрд грн, или на 6% больше, чем на начало этого года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в обращении находилось 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн, а также 13,9 млрд монет (без памятных и инвестиционных) — на 4,4 млрд грн.
На одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет (по состоянию на 1 января 2021 года — 72 и 149 шт. соответственно). Традиционно сохраняют лидерство среди банкнот — 200 гривен, а среди монет — 10 копеек (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении).
Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (78,4 млн шт. или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 гривен (75,3 млн шт. или 0,5% от общего количества монет в обращении).
В обращении еще остается 447,4 млн «золотистых» одногривневых монет, но постепенно НБУ выводит их из обращения.
Напомним, за 2020 год наличные в обращении выросли на треть (на 31,4%) или на 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
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