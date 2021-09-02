В наличном обороте сейчас находится почти 600 млрд гривен

Объем гривны в наличном обороте в данный момент составляет 594 млрд грн, из них на монеты приходится всего 4 млрд грн, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на открытии «Музея гривны под открытым небом» в четверг, передает «Интерфакс-Украина».
«Банкноты в обороте составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд шт., монеты — 4 млрд грн, 13,8 млрд шт.», — отметил Шевченко.
Согласно данным Нацбанка, на конец июля наличные вне банков составляли 548,62 млрд грн, в кассе банков — 45,97 млрд грн, тогда как на начало года соответственно 516,09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный их объем за семь месяцев вырос на 6,5%.
В минувшем году, как сообщалось, объем наличных в обращении подскочил на треть, или на 133,4 млрд грн — до 558,5 млрд грн.
Выставка «Музей гривны под открытым небом», посвященная 30-летию независимости Украины и 25-летию гривны, открылась в четверг на Контрактовой площади в Киеве, продлится до 30 сентября.
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