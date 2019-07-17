СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук»

Служба безопасности Украины установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит в небе над Донбассом авиалайнер Malaysia Airlines рейса MH17, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.
Так, представитель СБУ продемонстрировал видеосюжет Объединенной следственной группы (JIT), частью которого является снятое на телефон видео с зафиксированным передвижением ЗРК по Донецку на автотягаче.
«Благодаря этому видео и этому телефону мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине», — сказал Маяков на брифинге в среду в Киеве.
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