Не все летальные случаи в Украине с зафиксированным коронавирусом вызваны COVID-19

Не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны заболеванием COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Сегодня в статистику летальных случав коронавирусной инфекции попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех случаях коронавирусная инфекция привела к летальному исходу. Проводя анализ и отслеживая каждый случай, мы видим, что смерть происходит по другим причинам», — сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко также сообщил, что в ближайшее время Минздрав намерен продемонстрировать детальную информацию по каждому из 17 летальных случаев, зафиксированных с коронавирусом.

При этом он обратил внимание, что больше всего летальных случаев — у пациентов с сахарным диабетом.

«Люди старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, угнетающими иммунную систему, сегодня в группе риска», — констатировал он.

По словам Ляшко, больше всего случаев заболевания — в группе лиц 50-59 лет.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, подтверждено 669 случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.