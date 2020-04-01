Король Таиланда «самоизолировался» в баварском отеле с 20 наложницами

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х поместил себя на карантин в четырехзвездочный отель Grand Hotel Sonnenbichl в Баварии со своим гаремом, сообщили немецкие СМИ.

Таблоид Bild соообщает, что 67-летний монарх занял весь отель, разместив в номерах свой гарем. Неизвестно, находится ли с королем его четвертая официальная жена Сутхида Вачиралонгкорн На Айудха.

Примечательно, что все гостиницы в городской общине Бад-Райхенхалль прекратили работу из-за пандемии коронавируса, однако представитель местного районного совета уточнил, что для Grand Hotel Sonnenbichl сделали исключение, потому что «гости представляют собой одиночную группу единой территориальной принадлежности без симптомов заболевания». Однако сообщается также, что свита короля из 119 человек отправилась обратно в Таиланд с подозрениями на COVID-19.

Новости о роскошном карантине Рамы Х вызвали гнев тысяч таиландцев, которые рискнули нарушить законы своей страны и обрушиться с критикой на монарха в интернете, несмотря на угрозу тюремного заключения на срок до 15 лет.

По хэштегу, который переводится «Зачем нам нужен король?», можно найти 1,2 млн постов в Twitter, которые появились в течение суток после того, как распространилась информация о королевском вояже по Германии в разгар эпидемии в Таиланде.

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о 109 новых случаях заражения в стране. Общее число инфицированных достигло 1245 человек.