Киев не будет открывать продуктовые рынки

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица возобновит работу продовольственных рынков только при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

«Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков... отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице», — сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в среду.

По словам Кличко, в Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет.

В вопросе рынков и количества людей на них мэр призвал киевлян «вспомнить, откуда ситуация разогналась в китайском городе Ухань».

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.