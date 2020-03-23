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В Киеве уже 28 случаев заболевания коронавирусом

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В Киеве уже 28 случаев заболевания коронавирусом

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В Киеве уже 28 случаев заболевания коронавирусом

Четыре новых лабораторно подтвержденных случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, получено в Киеве в понедельник, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших Covid-19, выросла в столице до 28 человек», — написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, среди новых случаев — 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летняя женщина, которая вернулась из Австрии, и 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

«Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое — на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей», — рассказал мэр.

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Кличко отметил, что из-за угрозы возможного быстрого распространения инфекции он обратился к Министерству внутренних дел с просьбой усилить контроль над соблюдением киевлянами, особенно прибывающими в Украину из-за рубежа, суровых ограничительных мер, а также выполнение предприятиями и учреждениями мер по организации дистанционной работы сотрудников.

Киев, коронавирус
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