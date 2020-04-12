Трамп в пасхальном поздравлении пообещал «выиграть войну»

Президент США Дональд Трамп в пасхальном поздравлении пообещал, что страна одержит победу над коронавирусом и американцы скоро вновь соберутся на праздничные богослужения. Свое видеообращение к соотечественникам он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.
«Эта Пасха отличается от всех остальных, поскольку во многих случаях мы физически отдалены от наших церквей, — сказал Трамп. — Мы хотим сесть рядом друг с другом в церкви, что нам так нравится, и это скоро вновь придет. Но сейчас мы сохраняем дистанцию».
«Мы выиграем эту войну. Мы вновь соберемся вместе в церкви», — заверил глава Белого дома.
Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь, в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля.
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