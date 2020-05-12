Премьер рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом до конца мая.
Об этом он заявил во время видеоконференции с Федеральным канцлером Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы правительства.
«Денис Шмыгаль выразил надежду, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая», — сообщили в Кабмине.
По словам Шмыгаля, сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.
«Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ», — отметил премьер-министр.
Напомним, что МВФ и Украина изменили договоренности по новой программе помощи. Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев. Эта программа предусматривает получение 5 млрд долл. США.
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