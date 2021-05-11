Войти
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
официально
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
Путин решил денонсировать Договор по открытому небу
дружба народов
Путин решил денонсировать Договор по открытому небу

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ

307
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ

Украина возобновит переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также относительно получения следующего транша. Для этого необходимо, чтобы Верховная Рада приняла несколько законов.

Такое заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что партнеров Украины «полностью удовлетворяют» закон о НАБУ, закон о ВРП, а также закон о НАПК.

«Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что как только эти законы будут приняты во втором чтении, «мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша».

В то же время, Шмыгаль отметил, что Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе.

«У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша», — сказал премьер.

Читайте также: За сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) считает, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By властям страны необходимо больше прогресса в политике и реформах.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет рассчитывать на получение следующего транша кредита МВФ по программе Stand By не ранее сентября 2021 года.

МВФ, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 мая 2021
Понедельник, 10 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016