Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ

Украина возобновит переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также относительно получения следующего транша. Для этого необходимо, чтобы Верховная Рада приняла несколько законов.

Такое заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что партнеров Украины «полностью удовлетворяют» закон о НАБУ, закон о ВРП, а также закон о НАПК.

«Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что как только эти законы будут приняты во втором чтении, «мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша».

В то же время, Шмыгаль отметил, что Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе.

«У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша», — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) считает, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By властям страны необходимо больше прогресса в политике и реформах.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сможет рассчитывать на получение следующего транша кредита МВФ по программе Stand By не ранее сентября 2021 года.