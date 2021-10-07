Шмыгаль анонсировал подписание меморандума с МВФ

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) финализируют меморандум о продолжении программы в четверг-пятницу, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с МВФ по подготовке меморандума о продолжении нашей программы", - сказал он в четверг в ходе Киевского международного форума.