В Австрию вылетят еще два чартера с украинскими заробитчанами

Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии организует на 18 мая еще два специальных авиарейса, которые доставят сезонных рабочих из Киева в Линц.

Об этом Укринформу сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер.

«Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии», — заявил он.

Кроме того, еще один спецрейс с рабочими из Украины планируется в середине июня 2020 года.

Ранее 8 мая в Линц (столица федеральной земли Верхняя Австрия) прибыл первый спецрейс из Киева, который привез 213 украинских сезонных рабочих. Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.

По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинцев после тестирования был выявлен COVID-19, а поэтому в настоящее время 19 рабочих находятся на карантине — «но не в одном месте, а маленькими группами у шести разных фермеров». Остальные 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.

Как сообщили в Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии, они нуждаются в около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни, и, особенно важно — огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.

«Четыре-шесть месяцев в году — было бы супер», — заявил Гамедингер.

Как известно, из-за пандемии COVID-19 Австрия запретила приземляться на своей территории для пассажирских самолетов из ряда стран. Этот запрет, который действует до 22 мая, распространяется и на рейсы из Украины.

В то же время в соответствующем указе Минздрава сделано исключение для специальных рейсов, перевозящих сезонных работников и сиделок за пожилыми людьми, большую потребность в которых сейчас испытывают в Австрии.