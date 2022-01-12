Шмыгаль уже хочет новую программу с МВФ после завершения нынешней

Украина после завершения летом этого года совместной с Международным валютным фондом (МВФ) программы stand-by, открытой летом 2020 года, намерена продолжить сотрудничество с фондом в рамках новой программы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Речь идет ... о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по окончании срока действия программы stand-by», — сказал он на заседании правительства в Киеве в среду.

Премьер отметил, что важным в 2022 году остается дальнейшее активное сотрудничество и с другими международными партнерами, в частности, Киев намерен продолжить программу макрофинансовой помощи ЕС.

«Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.