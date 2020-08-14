Зеленский инициирует в Раде отказ Украины от участия в деятельности Антитеррористического центра СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает народным депутатам отказаться от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующий законопроект №0065 "О выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств" зарегистрирован в парламенте в четверг.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ был создан в 2000 году со штаб-квартирой в Москве.

Украина подписала положение об Антитеррористическом центре с оговоркой.