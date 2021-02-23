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Украина вышла из двух соглашений в рамках СНГ

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Украина вышла из двух соглашений в рамках СНГ

Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ подписал во вторник президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на официальном сайте.

«Президент Владимир Зеленский подписал указ № 70/2021 «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств», — отмечается в сообщении.

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При этом уточняется, что Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

 

СНГ, гражданская авиация, Владимир Зеленский
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