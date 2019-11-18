Украина продолжает выходить из соглашений в рамках СНГ

Президент Владимир Зеленский издал Указ о выходе Украины из Соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств.

Соответствующий документ № 851/2019 обнародован на сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств — участников Содружества Независимых Государств, принятого в Ташкент 15 мая 1992 года», — отмечается в Указе.

Напомним, что Украина завершила процесс выхода из координационных органов СНГ и работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.