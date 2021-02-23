Twitter удалил 100 связанных с РФ аккаунтов, нацеленных против США, ЕС и НАТО

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, связанных с Россией. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

Согласно распространенным данным, речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на ослабление стабильности и надежности НАТО. Во вторую группу попал 31 аккаунт, связанный с российским «Агентством интернет-исследований», посредством которых якобы осуществлялись действия, направленные против США и ЕС.

Вместе с тем в компании сообщили об удалении 238 аккаунтов из Ирана, с помощью которых осуществлялись действия, нацеленные на вмешательство в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году. Кроме того, были удалены 35 учетных записей, связанных с властями Армении, деятельность которых была направлена против Азербайджана.

Ранее Twitter и Facebook неоднократно блокировали связанные с РФ аккаунты в соцсетях.