В Украине уже делают почти 20 тысяч прививок в сутки

С начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок 9 апреля получили жители Киева (1 850), Днепропетровской области (2 330), Киевской (1 970) и Львовской области (1 910).

Прививки проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

«По состоянию на 9 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек», — говорится в сообщении.

Как известно, в конце февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства AstraZeneca. Сейчас прививки в Украине проводятся только этой вакциной.

Однако сегодня, 10 апреля, должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что с сегодняшнего дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

Украина получила 215 тысяч доз вакцины Sinovac в конце марта.

Пока это вся вакцина, которая есть на территории Украины.

Напомним, Степанов заявлял, что Украина получит вакцину от COVAX следующей неделе. Это должно быть 117 тысяч доз вакцины Pfizer.