В Украине уже делают почти 20 тысяч прививок в сутки

С начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего прививок 9 апреля получили жители Киева (1 850), Днепропетровской области (2 330), Киевской (1 970) и Львовской области (1 910).
Прививки проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
«По состоянию на 9 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек», — говорится в сообщении.
Как известно, в конце февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства AstraZeneca. Сейчас прививки в Украине проводятся только этой вакциной.
Однако сегодня, 10 апреля, должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что с сегодняшнего дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.
Украина получила 215 тысяч доз вакцины Sinovac в конце марта.
Пока это вся вакцина, которая есть на территории Украины.
Напомним, Степанов заявлял, что Украина получит вакцину от COVAX следующей неделе. Это должно быть 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016