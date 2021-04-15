СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции за причастность к контрабанде. По его словам, на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли новый пакет санкций против контрабандистов.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
«Персональные санкции. СНБО будет вводить санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 лицам», — сказал глава государства.
Президент не сообщил подробностей и имен контрабандистов.
Но он отметил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств, поэтому с этим планируют «разобраться».
Вторым вопросом на повестке дня СНБО была поездка Зеленского к президенту Франции Эммануэля Макрона. Он подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он отметил, что на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной.
«Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат», — сказал Зеленский.
Также Зеленский назвал «контролируемой» ситуацию на Донбассе.
«Вопрос Донбасса рассматривался тайно, детали я не могу вам рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть действительно вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова, это самое главное», — заявил Зеленский по итогам заседания СНБО.
Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.
«Мы понимаем, что есть в СМИ много разной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса президента Украины», — подчеркнул он.
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