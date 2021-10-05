Следующее заседание СНБО будет посвящено темам контрабанды и использования недр

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр страны, оно состоится 8 или 15 октября в зависимости от решения президента Украины, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

«Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября — Ред.), или в следующую пятницу (15 октября — Ред.). Это зависит это того, какое решение примет президент нашей страны», — заявил Данилов в интервью журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента во вторник.

По его словам, на заседании будет заслушана ситуация о состоянии дел с контрабандистами в Украине. «Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду», — сказал Данилов.

«Вторая ситуация будет связана с недрами. Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным (освещением —Ред.) со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, и вы все это увидите после заседания СНБО», — рассказал секретарь СНБО.

По его словам, «там будут также те лицензии, которые, к слову, сегодня у многих кампаний, как выяснилось, считаются на оффшорах».

Данилов также анонсировал появление в течение ближайших дней ряда указов относительно решений СНБО, связанных с т.н. «ворами в законе» и с криминалитетом.