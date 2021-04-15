У разведки США есть две версии возникновения COVID-19

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе слушаний комитета Сената США заявила, что у спецслужб нет доподлинной информации о происхождении COVID-19.
«Можно сейчас определенно сказать, что разведывательное сообщество не имеет точной информации, откуда возникла коронавирусная инфекция», — цитирует Хейнс NBC.
Она отметила, что существуют две «альтернативные версии» возникновения инфекции. В соответствии с одной из них «нулевой пациент» контактировал с зараженным животным. Другая версия гласит, что вирус случайно распространился из некой китайской лаборатории в городе Ухань.
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что его ведомство согласно с позицией Хейнс. По его словам, ситуация осложняется тем, что китайское правительство оказывало недостаточное содействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в предоставлении необходимой информации.
Ранее источник телекомпании CNN в спецслужбах предположил, что граждане могут никогда не узнать правду о происхождении коронавируса. «Даже китайцы не знают этого. А поскольку у них нет никакого интереса к тому, чтобы выяснить правду, бесполезно шпионить за ними и пытаться понять, какие результаты есть у них», — предположил он.
В январе-феврале международная миссия экспертов исследовала в китайском городе Ухань происхождение возбудителя COVID-19. Доклад по результатам этой поездки ВОЗ обнародовала 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции.
Наиболее вероятной ВОЗ назвала передачу коронавируса от летучих мышей человеку через животное-посредника. В качестве возможной указывается версия прямой передачи вируса от летучих мышей к человеку. По мнению экспертов, маловероятной является версия передачи COVID-19 через охлажденные продукты и «крайне маловероятной» — утечка вируса из лаборатории в Ухане.
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