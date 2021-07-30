СНБО расширил санкции против контрабандистов – появились три новые фамилии

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов. В него вошли еще три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам Данилова, с санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.

«Списки санкций по контрабандистам были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студинец. Кроме того, 24 компании, которые аффилированы с этими господами, вошли в этот список», — заявил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Министерство внутренних дел предложило ввести трех человек в санкционный список. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины.

Напомним, в начале апреля СНБО впервые ввело санкций за причастность к контрабанде. Тогда санкции ввели против, как сказал Зеленский, «топ-10 контрабандистов».