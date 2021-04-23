Риск тромбоза есть у одного из 100 тысяч привитых AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте EMA.
Регулятор ЕС отмечает, что вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей из-за COVID-19.
«Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты — это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у 1 из 100 000 вакцинированных людей», — говорится в сообщении.
Напомним, EMA рекомендует продолжать использовать вакцину АstraZeneca в качестве второй дозы. В данный момент нет оснований для изменения текущих рекомендаций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016