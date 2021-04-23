Риск тромбоза есть у одного из 100 тысяч привитых AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 100 тысяч вакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте EMA.

Регулятор ЕС отмечает, что вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей из-за COVID-19.

«Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные и проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты — это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у 1 из 100 000 вакцинированных людей», — говорится в сообщении.

Напомним, EMA рекомендует продолжать использовать вакцину АstraZeneca в качестве второй дозы. В данный момент нет оснований для изменения текущих рекомендаций.