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Польша не планирует направлять своих военных в Украину

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Польша не планирует направлять своих военных в Украину

Варшава не планирует направлять солдат Войска польского в Украину, сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью, опубликованном в понедельник в польской «Газете правной».

«На сегодняшний день тема поддержки Украины войском польским не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении — двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС», — отметил он.

«Пока украинцы не ожидают дополнительного появления солдат из других стран, переговоры на тему поставок оружия продолжаются», — сказал он.

Солох напомнил, что «вопрос поддержки был предметом двухдневных консультаций президентов Анджея Дуды Владимира Зеленского».

Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат в Украине в данный момент, Солох сказал, что «это зависит от проводимых сейчас там учений».

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«Военное сотрудничество Польши и Украины прежде всего охватывает миссии по тренировкам, в них мы содействуем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц по НАТО», — добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Польша, отношения с Россией
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