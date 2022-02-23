Зеленский заявил о единой позиции Украины, Польши и Литвы по Донбассу

Украина, Польша и Литва едины во мнениях по отношению к действиям России на Донбассе, решению признать независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ценим мгновенную реакцию Варшавы и Вильнюса на решение РФ признать независимость квазиобразований так называемых „ЛНР“ и „ДНР“ и дать разрешение на использование российских войск за пределами РФ. Мы едины в оценках этих преступлений, этих решений со стороны РФ. Это очередной акт агрессии против Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Это легитимизация военного присутствия РФ на временно оккупированных территориях Донбасса, которая до этого 8 лет пряталась за шевронами сепаратистов», — заявил Зеленский на брифинге с президентами Литвы и Польши для представителей СМИ.
Он добавил, что подобное решение Российской Федерации является ее односторонним выходом из Минских соглашений и подрывом многолетних усилий по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, ответ на это должен быть жестким.
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