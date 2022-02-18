Польша готовится принимать раненых с Украины

Власти Польши готовятся принимать и лечить на своей территории раненых в случае начала военных действий в Украине. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Наша реакция должна быть, с одной стороны, решительной, а с другой стороны — ориентированной на долгосрочные действия. К сожалению, не стоит рассчитывать, что дойдет до быстрой деэскалации. Все за нашей восточной границей были бы счастливы, но так не будет», — сказал он.

«Поэтому мы стараемся как можно скорее укреплять нашу армию, а на нашей польско-украинской границе готовить ресурсы также и к худшим сценариям: эвакуации большого числа граждан из Украины, приему граждан и даже к лечению раненых», — добавил Моравецкий.

В Польше уже несколько недель интенсивно готовят планы приема беженцев на случай начала в Украине военных действий. Власти страны оценили численность потенциальных беженцев с территории Украины в 1 млн человек.