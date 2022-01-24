Британия тоже эвакуирует часть дипперсонала из Киева

Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на «рост масштабов угрожающих действий России», сообщается в понедельник на сайте британского правительства.

«Некоторых сотрудников посольства и членов их семей вывозят из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России», — говорится в заявлении правительства Великобритании.

Как отмечается в документе, британское посольство в Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу.

Напомним, ранее об эвакуации своих сотрудников из Киева заявили американцы.