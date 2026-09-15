Politico: Країни ЄС не змогли домовитися щодо продовження санкцій проти росії

Країни ЄС на зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися щодо продовження санкцій проти росії. Досягти одностайності не дозволили два російських олігархи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Дія санкційного режиму, який регулює заморожування активів близько трьох тисяч фізичних та юридичних осіб із рф, спливає у вівторок, 15 вересня. Для поновлення обмежень послам усіх країн блоку необхідно було досягти консенсусу.

Словаччина висунула вимогу виключити зі списку двох російських олігархів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. У відповідь Франція запропонувала компроміс, який передбачав зняття санкцій лише з Усманова. Французький дипломат пояснив цю ініціативу питаннями національної безпеки та відповіддю на звернення міжнародних партнерів.

Більшість дипломатів з інших європейських столиць виступили категорично проти будь-яких виключень. Вони наголосили, що зняття обмежень є неприпустимим на тлі рекордних ракетних ударів рф по цивільних об'єктах України та зростання гібридних загроз поблизу кордонів НАТО.

Крім персональних списків, суперечки виникли й щодо терміну дії санкцій. У ЄС обговорюють можливість продовження обмежень одразу на 12 місяців, тоді як Словаччина підтримує лише стандартний термін на шість місяців, який діє з 2014 року.

Через відсутність спільної позиції посли країн Євросоюзу зберуться на повторне засідання, щоб спробувати знайти рішення до закінчення терміну дії санкційного режиму.