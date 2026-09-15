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Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора

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Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення відсторонити Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ голови української держави.

"Відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади генерального прокурора", - сказано в указі.

У тексті документа уточнюється, що таке рішення голова держави ухвалив відповідно до 2 ст. 11 Закону України про воєнний стан. Законодавство про правовий режим воєнного стану дає президенту повноваження відсторонити з посади осіб, призначення та звільнення яких входить до його компетенції або узгоджується з ним.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП оприлюднили деталі гучного розслідування, яке прозвали "Карфаген". Як з'ясувалося, один із топчиновників Офісу генпрокурора міг "кришувати" шахрайські колл-центри, які виманювали гроші у людей.

Головним фігурантом справи став заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

На плівках, які оприлюднили НАБУ та САП, також фігурував генпрокурор Руслан Кравченко. Зокрема, Кропива нібито організовував переліт співмешканки Кравченка до Іспанії незадовго до того, як туди у відрядження мав поїхати генпрокурор.

7 вересня стало відомо, що Кравченко подав у відставку, але для повноцінного звільнення таке рішення має підтримати Рада.

14 вересня Кравченко зненацька підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. До цього ж він утік за кордон.

Зеленський, Кравченко
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