В 2019 году рынок микрозаймов в Украине вырастет на 30%

В последние годы, активно развивается и растет рынок микрокредитования на Украине. Причиной тому стала быстрая и удобная процедура выдачи денег. Для населения страны онлайн займы послужили отличной заменой другим банковским сервисам. Популярность микрофинансовых организаций, наглядно демонстрирует статистика на 2018 год:
Аналитики сайта Кредит онлайн от ДельтаКредит уверены, что в 2019 году рынок микрозаймов вырастет минимум на 30%. Так, по состоянию на 01/02/2019, согласно данным Нацкомфинуслуг, в Украине работает 958 финансовых компаний. При этом около 100 из них – присутствуют в Интернете. Примечательно, что в 2016/2017 году прирост количества компания составил 2,1%, в 2017/2018 году – уже 7,7%. А в 2018/2019 уже более 10%.
Благодаря этому, каждый может найти подходящее предложение займа именно для себя. Разнообразие предлагаемых услуг и постоянные акции, особенно для привлечения новых клиентов, когда первый займ выдается под 0%. Максимальная сумма кредита уже составляет 30 тысяч гривен, что на 300% больше, по сравнению с 2010 годом.
Как видно из таблицы, подобные кредиты выдаются на небольшие суммы и небольшой срок. Не смотря на это, жители Украины охотно оформляют микрозаймы на различные цели:
Для привлечения потенциальных клиентов, в 2019 году микрофинансовые организации планируют расширить спектр предоставляемых услуг:
Еще один аргумент в пользу развития МФО – это работа с клиентами, у которых плохая кредитная история. Для таких людей получить кредит в обычном банке невозможно, остается пользоваться услугами микрофинансирования.
Все эти факты укрепляют уверенность в росте рынка займов онлайн в Украине.
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