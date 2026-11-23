У листопаді 2026 року медіанна зарплата в українських вакансіях досягла 31 тис. грн, додавши 15% за рік, водночас загальна кількість пропозицій роботи на ринку скоротилася.
Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на дані Work.ua.
Аналітики вивчили понад 181,8 тис. оголошень про пошук працівників, які роботодавці розмістили на платформі протягом останніх трьох місяців.
Показник у 31 тис. грн відображає середину ринку: рівно половина компаній готова платити більше за цю суму, а інша половина пропонує нижчий дохід.
Попри зменшення кількості вільних робочих місць, для окремих спеціалістів оплата праці за рік підскочила суттєво вище за середні показники по країні.
Найбільший приріст зарплатних пропозицій зафіксували для таких фахівців:
Цей рейтинг відображає саме темпи зростання доходів за рік, а не найвищі суми на ринку.
Серед інших професій, де пропоновані виплати зросли більш ніж на 40%, виділяються плиточники (+50%, до 60 тис. грн), керівники кол-центрів (+49%, до 50 тис. грн), аналітики 1С (+47%, до 55 тис. грн) та директори автосалонів (+47%, до 75 тис. грн).
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