США поки не схвалили поставки Україні ракет до Patriot.
Про це у вечірньому відеозверненні 25 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.
«На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль. Але ми працюємо довгостроково й крок за кроком ми рухаємося, щоб створити свою антибалістичну систему», - сказав глава держави.
За словами Зеленського, наша держава з партнерами працює над власною антибалістичною програмою FREYJA. Зараз вирішують питання щодо компонентів, а також стартував процес їх інтеграції.
«Цієї зими мають бути перші прототипи, тестування», - додав президент.
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