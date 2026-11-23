В Україні запустять єдину цифрову платформу, на якій можна буде повідомити про відсутність світла, тепла чи води, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
"За дорученням президента, Мінцифри разом із Мінрегіоном найближчим часом запустить єдину цифрову платформу, де кожна людина зможе повідомляти про відсутність базових послуг: світла, тепла, води", – написав він у Телеграмі за підсумками наради з профільними міністрами, колегами з Офісу президента, керівниками обласних і міських адміністрацій та енергетиками.
Повідомити про проблеми з базовими комунальними послугами зможе кожен українець.
Дані надходитимуть до відповідальних служб, щоб вони могли бачити реальну ситуацію в регіонах і реагувати на проблеми цілодобово. "Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції. Ці дані потрібні, щоб ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7", додав Корецький.
Платформу найближчим часом мають запустити Міністерство цифрової трансформації спільно з Мінрегіоном.
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