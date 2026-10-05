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Зеленський: Загальна вага наших домовленостей з Німеччиною більш ніж 8,5 мільярдів євро

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Зеленський: Загальна вага наших домовленостей з Німеччиною більш ніж 8,5 мільярдів євро

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з федеральнии канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві підкреслив, що "на сьогодні у нас 15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні".

"Сьогодні у нас із Фрідріхом Мерцом дуже продуктивна зустріч. Є новий пакет підтримки для України – комплексний пакет, більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, також підтримка для нашої енергетики перед зимою – важливий енергетичний пакет. Звісно, ми обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

"На сьогодні у нас 15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей – більш ніж вісім з половиною мільярдів євро. Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам", – підкреслив Зеленський.

Зеленський, Мерц
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