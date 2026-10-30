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НБУ суттєво погіршив прогноз динаміки ВВП України

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НБУ суттєво погіршив прогноз динаміки ВВП України

Національний банк України суттєво погіршив прогноз динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП): замість його зростання цього року на 1,8% та наступного року на 2,8% тепер він очікує його скорочення на 0,4% цього року та відновлення наступного року лише на 0,4%.

"За оцінками НБУ, у III кварталі реальний ВВП скоротився на 0,5% р/р. Така динаміка зумовлювалася передусім наслідками блокади морських портів і російських атак на виробничі потужності та логістику. Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства. Водночас погіршилася динаміка й інших галузей промисловості, торгівлі та сільського господарства", – йдеться у пресрелізі НБУ.

Центробанк уточнив, що найбільший вплив на погіршення прогнозу цього року мали наслідки інтенсифікації обстрілів, від'ємний внесок яких до ВВП оцінено в 1,9 відсоткового пункту (в.п.).

На думку НБУ, пожвавленню економічної активності наступного року сприятимуть, зокрема, державні та приватні інвестиції в оборонну промисловість, локалізація виробництва озброєння за рахунок Ukraine Support Loan та проєкти з відновлення критичної інфраструктури.

"За реалізації технічного припущення НБУ про поліпшення логістики всередині 2027 року реальний ВВП наступного року може зрости на 0,4%. У міру зниження безпекових ризиків у 2028 році зростання економіки пришвидшиться до 2,2%", – зазначається у релізі.

Оцінка номінального ВВП на цей рік погіршена до 10,01 трлн грн з 10,065 трлн грн, на наступний – до 11,135 трлн грн з 11,22 трлн грн.

Щодо інфляції, то її прогноз на 2026 рік підвищено з 10,0% до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в.п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, – ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

Нацбанк нагадав, що у вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі, а базова – до 8,8%. За оцінками НБУ, такі тенденції зберіглися й у жовтні. Інфляційну динаміку визначили передусім прямі та вторинні ефекти від подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході, а також інтенсифікація російських атак на складську й логістичну інфраструктуру України. У таких умовах інфляційні очікування населення залишалися волатильними й підвищеними, а у банків та аналітиків вони відчутно погіршилися.

За прогнозом НБУ, у 2027 році інфляція сповільниться до 7,3%. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, заходи монетарної політики, а також вірогідне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак.

"Повернення інфляції до цілі 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Вагомою передумовою для цього є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг", – сказано у релізі.

Нагадаємо, в останні тижні провідні інвестиційні компанії суттєво погіршили свої макропрогнози. Так Dragon Capital нині очікує падіння ВВП України на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році, тоді як до ескалації війни у липні прогнозувала зростання відповідно на 1,5% та 0,5%.

Інвестгрупа ICU, яка у червні погіршила прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 0,8% з 1,2%, тепер очікує його падіння цього року на 0,6%, а наступного – на 1,9%.

Інвестиційна компанія Concorde Capital прогнозує падіння ВВП України на 1% за підсумками 2026 року та очікує його подальшого скорочення наступного року

KSE Institute у жовтневому макроекономічному огляді погіршив прогноз реального ВВП України на 2026 рік зі зростання на 1,9% до падіння на 0,3%, а на 2027 рік – зі зростання на 2,1% до скорочення на 0,6% через посилення російських атак на критичну інфраструктуру та виробничі потужності.

Світовий банк на початку жовтня прогнозував уповільнення зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% з 1,8% у 2025 році та його прискорення у 2027 році до 1,5%, погіршивши прогноз на наступний рік із 4%.

ЄБРР через удари Росії по портах і суднах у Чорному морі погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,5% із 2,2%, а у 2027 році – до 2,5% із 4%.

НБУ
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