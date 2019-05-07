Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Писательница и сценарист, автор книги «Трое из навигацкой школы» о гардемаринах Нина Соротокина умерла на 85-м году жизни. Об этом во вторник сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина.

«Скончалась Нина Соротокина, автор книги „Трое из навигацкой школы“, по которой был написан сценарий первых гардемаринов», — сообщила она на своей странице в Instagram.

Нина Соротокина родилась 1 января 1935 года в городе Дегтярск в Свердловской области. Она является автором серии книг о гардемаринах, в том числе — «Трое из навигацкой школы», «Свидание в Санкт-Петербурге», «Канцлер». Именно по книге Соротокиной «Трое из навигацкой школы» был написан сценарий к циклу фильмов «Гардемарины, вперед!».